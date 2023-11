Compleanno dieta mediterranea | contest di Coldiretti Campania con le scuole per il miglior dessert

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lacompie 13 anni: oggi a Città della Scienzae FedeGroup la festeggiano con il“Frutta e verdura: i sapori del futuro dalla tradizione all’innovazione sostenibile” che vedrà 2000 studentesse e studenti degli istituti agrari e alberghieri dellasfidarsi all’ultimo dolce, preparato rigorosamente a impatto e a chilometro zero. Ingredienti fondamentali saranno innovazione e sostenibilità. Salirà sul podio dei vincitori chi avrà realizzato ila base di frutta e verdura di stagione del proprio territorio, in piena linea con quella filosofia e quei principi del mangiare sano che hanno valso allail riconoscimento Unesco di Patrimonio ...

Tra bandiere e cartelli campeggia un grande striscione con scritto "Buonmediterranea" ma anche "Sì al cibo naturale. No a quello artificiale", 'Più ricerca, meno affari", "Italia ...

Compleanno dieta mediterranea, contest di Coldiretti Campania con ... Il Denaro

Dieta Mediterranea: festa a scuola a Caserta per 13mo compleanno Agenzia ANSA

Agricoltori e allevatori da tutta Italia hanno lasciato le campagne e le stalle per scendere in piazza in occasione del voto finale del Parlamento sul disegno di legge che introduce il divieto di prod ...Sembrerebbe, stando alle prime testimonianze, che sia stato uno dei due a sorprendere un uomo nella loro proprietà; a quel punto sarebbe intervenuto anche l’altro fratello che non conoscendo ...