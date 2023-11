Comore vs Repubblica Centrafricana – probabili formazioni

(Di giovedì 16 novembre 2023) Leandranno alla ricerca della seconda vittoria nella prima partita di qualificazione ai Mondiali contro laallo Stade de Moroni venerdì 17 novembre. Nel frattempo, la squadra ospite si reca in trasferta con l’obiettivo di interrompere una striscia di sconfitte di due partite e di ottenere la prima vittoria in tutte le competizioni da marzo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLehanno ottenuto una combattuta vittoria per 2-1 contro gli Squali Blu di Capo Verde nell’incontro amichevole del 17 ottobre allo Stade ...

...Premier Sports LimitedCentrafricana : New World TV , Supersport Ciad : New World TV , Supersport Cile : ESPN Latin America Cina : Super Sports China Colombia : ESPN Latin America: ...

Calendario e risultati | Qualificazioni africane i Mondiali FIFA 26 FIFA

Spiccano 33 nazioni africane nell'elenco dei Paesi meno sviluppati ... Rivista Africa

Dopo il referendum sul divieto dei monopattini in libero servizio, il Comune di Parigi organizzerà una seconda consultazione popolare per decidere se applicare o meno tariffe di sosta più care per i S ...Mammut si espande ulteriormente in Asia: il noto marchio elvetico di articoli sportivi e di montagna ha annunciato l'entrata sul mercato della Corea del Sud, dopo essere già sbarcata - con successo, s ...