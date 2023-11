Commento al Vangelo del 16 Novembre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il brano delsecondo Luca, capitolo 17, versetti da 20 a 25, presenta un insegnamento di Gesù riguardo alla venuta del Regno di Dio. Ecco il testo: “20 Interrogato dai farisei su quando venisse il regno di Dio, rispose loro: ‘Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, 21 né si potrà dire: ‘Ecco qui’ o ‘Ecco là’, perché il regno di Dio è in mezzo a voi’. 22 Poi disse ai discepoli: ‘Giorni verranno nei quali desidererete vedere uno solo dei giorni del Figlio dell’uomo e non lo vedrete. 23 Vi diranno: ‘Ecco là’ o ‘Ecco qui’. Non andateci, non seguiteli. 24 Come la folgore, balzando da una parte all’altra del cielo, brilla da un capo all’altro, così sarà il Figlio dell’uomo nel suo giorno. 25 Ma prima deve soffrire molto ed essere riprovato da questa generazione'”. Questi versetti contengono l’insegnamento di Gesù sulla venuta del Regno di ...