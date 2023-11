Come limitare i consumi di gas e ridurre i costi in bolletta

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Partendo dalle buone notizie, gli italiani sono stati molto parsimoniosi nell’uso del gas lo scorso inverno. Gli obiettivi fissati dal governo perla dipendenza dall’import russo sono stati superati e il risultato italiano è stato tra i migliori a livello europeo. Secondo ENEA, sono stati 10 miliardi i metri cubi di gas metano risparmiati in otto mesi (agosto 2022 – marzo 2023), con un conseguente calo deidel 18% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Passando alle notizie meno confortanti, l’ARERA ha comunicato un nuovo aumento del costo del gas per ladi ottobre 2023, con le famiglie in regime di tutela che hanno pagato il 4,8% in più idi gas registrati a settembre rispetto al mese precedente. La crescita deidi approvvigionamento della materia prima, ...