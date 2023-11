Colpo nei Condomini di Valle Madonna | Ladri Svaligiano Tre Appartamenti

F1 - George Russell : “Las Vegas occasione per tentare il colpo. Siamo ancora secondi nei costruttori - una sorpresa!”

Nei nuovi episodi della soap opera turca in onda stasera su Canale 5 - un nuovo colpo di scena sconvolge la vita dei protagonisti. E Demir cerca una soluzione per ripulire l'immagine di Yaman

Da oggi su Prime Video - la serie in 8 episodi mescola la storia vera del "colpo del secolo" - tentato da Leonardo Notarbartolo al Diamond Center di Anversa - alla commedia. L'attore romano lascia per una volta i ruoli intimisti e seriosi per entrare nei panni del personaggio più divertente della sua carriera : operazione riuscita