Collisione tra motovedette della Gdf nel Foggiano | feriti lievi

(Di giovedì 16 novembre 2023)in mare tra dueGuardia di finanza al largo del porto di Manfredonia, nel. Ancora da accertare le cause dello scontro tra i due natanti avvenuto nel pomeriggio di oggi, e che ha causatoferite ad alcuni militari. Uno dei due natanti, a causa dell’urto, avrebbe imbarcato acqua e per questo sul posto stanno operando altri mezzi navali che stanno trasportando la motovedetta in porto. Qui sono giunte unità del 118 che hanno prestato le prime cure ai finanzieri che sono rimastio contusi. L'articolo proviene da Fatti di Paese.

