Colla | forbici | scotch colorati e adesivi | gli essenziali per inizare lo scrapbooking

(Di giovedì 16 novembre 2023), washi tape, cartoncini, diario,. Sono glidello, un hobby che sta prendendo sempre più piede, e anch’io mi permetto di dire che ne sono stata travolta in pieno. Creativo quanto basta, è la perfetta valvola di sfogo per chi ha sempre avuto una passione per il mondo della cancelleria e del tenere un diario su cui annotare la propria vita tra scritte e cartine di cioccolatini ricordo. Cercando sui social, Instagram e YouTube in particolare, si apre un vero e proprio mondo di reel altamente ispirazionali, tutti rigorosamente con suoni ASMR, che rilassano solo a guardarli. E che invogliano a tagliare, inre e creare. In una forma di relax che non è poi così una novità. ...