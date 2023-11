Cole Palmer spiega la cosa “più fastidiosa” del giocare per il Chelsea

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 novembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione:non è un fan della congestione di Londra. Parlando con i giornalisti mentre era in servizio con l’Inghilterra,, 20 anni, che ha lasciato il Manchester City per trasferirsi alin estate, ha detto che ama la vita nella capitale del paese, ma ha ammesso di sentirsi frustrato dalla quantità di traffico sulle strade. . Altre storie / Ultime notizie “Lapiùabout playing in London? – Il traffico,” ha detto il ventenne. “Questa è lapiù importante per me, ma tutto il resto? – Mi sto divertendo, a dire il vero.” ?? “Lapiùè il traffico.” ? C’è un aspetto della vita londinese che...