Claudio Amendola ha una nuova fidanzata di nome Sabrina dopo il divorzio dalla moglie Francesca Neri?

(Di giovedì 16 novembre 2023)il, forse ha ritrovato l’amore con una misteriosa donna. Scopriamo di seguito tutti i dettagli dellarelazione sentimentale del famoso attore italiano! Leggi anche:separazione: perché si sono lasciati? Ecco i motivi e in che rapporti sono oggiha...

Claudio Amendola : “Più della metà dei miei guadagni li ho versati in tasse - prenderò solo 4mila euro di pensione”

Claudio Amendola rivela quanto prenderà di pensione : «Ho sempre pagato le tasse per più della metà dei miei guadagni»

Ci sarà poi una giuria d'eccezione composta da: Al Bano , Orietta Berti ,e Michelle Hunziker . Ogni settimana, a fine puntata, verrà stilata una classifica che potrà essere ...

Claudio Amendola rivela quanto prenderà di pensione: “Ho pagato più tasse di certa gente” Radio Deejay

Claudio Amendola rivela quanto prenderà di pensione: «Ho sempre pagato le tasse per più della metà dei miei guadagni» Vanity Fair Italia

Tutto è nato con l’intervento di Claudio Amendola, che alcune settimane fa è approdato a Verissimo in collegamento e nel corso dell’intervista si è lasciato andare alla nostalgia della serie. “Belli i ...L'Hotel de la Poste organizza «Cortina come in un film»: dal 15 al 17 dicembre la celebrazione con il regista Vanzina, De Sica, Calà e tutto il cast ...