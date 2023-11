Claudia Pandolfi è inarrestabile in televisione | i look più glam

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sono state settimane particolarmente intense per, che ha dapprima conquistato il pubblico di Sky, poi di Disney+ ed infine è riapparsa in casa Rai con ben due serie televisive. E quest’anno è stata avvistata anche sul red carpet.negli ultimi mesi ha dato un forte contributo al mondo dello spettacolo Made in Italy. Di recente, ad esempio, ha raggiunto il pubblico di Disney+ unendosi al cast di I Leoni di Sicilia, serie televisiva tratta dall’omonimo best seller e diretto da Paolo Genovese ambientato nella Sicilia dell’800.. Crediti: Ansa – VelvetMagAttrice candidata a due David di Donatello,è di ritorno anche in chiaro con la seconda stagione di Un Professore su Rai 1 e nella serie ...