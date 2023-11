Clamorosa beffa per Jannik Sinner | ecco perché rischia l' eliminazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dopo una notte da numero uno al mondo,può ancora essere eliminato nell'ultima partita del girone delle Atp Finals. È il paradosso del round robin, che tiene in vita fino all'ultimo chi ha perso e mette in pericolo chi ha vinto. Nonostante il perentorio successo su Tsitsipas e quello storico su Djokovic,non è ancora sicuro delle semifinali. Per evitare qualsiasi tipo di calcolo deve battere Holger Rune, che però si presenterà alla sfida decisiva bello riposato, dato che è stato favorito dal ritiro di Tsitsipas dopo appena tre game. Tra l'altronon ha ancora mai battuto il 20enne danese: il primo precedente risale al 2022 a Sofia, quando l'italiano si ritirò al terzo set per un problema alla caviglia; il secondo quest'anno a Montecarlo, con Rune che si impose in rimonta in tre set. Questo ...