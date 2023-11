CITOFONARE RAI2 | VENTURA E PEREGO IN PRIMA SERATA | ECCO QUANDO ANTEPRIMA

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ante– Tutte le domeniche mattina Paolae Simonaintrattengono il pubblico dicon il cult. Previsto anche uno speciale inandrà in onda. Il talk show con ascolti in crescita, ritornerà domenica 26 novembre, dopo lo stop per due puntate. Non ci sarà lanatalizia di, come invece era stato annunciato alle presentazioni dei Palinsesti Rai lo scorso luglio. L’appuntamento con lo speciale è rimandato in tardavera, a maggio / giugno 2024. Invece il 31 dicembre puntata speciale – sempre al solito orario – molto capodannesca!