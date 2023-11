Ciclista travolto sulla Pontina | il 38enne non ce l’ha fatta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Non cefatto ilche ieri mattina è statoda una Fiat Panda. Nonostante le cure e l’impegno dei sanitari dell’ospedale Goretti di Latina per l’uomo di nazionalità indiana, un operaio che lavorava e viveva a Sabaudia con la sua famiglia, non c’è stato nulla da fare, è morto nel pomeriggio di ieri. Ilè statoda una Fiat Panda L’incidente s’è verificato alle 7 e 50 di mercoledì. Ilsi trovavain sella alla sua bicicletta e da Latina andava in direzione Terracina, quando per cause ancora in corso di accertamento, è statoall’altezza del chilometro 89.100, nel territorio del Comune di Sabaudia, dalla ...