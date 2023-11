Ciclismo | Jonas Vingegaard | “Al Tour 2024 sarò probabilmente il capitano Vanno chiariti i rapporti in squadra”

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023)a tutto tondo. Il danese della Jumbo-Visma, in una lunga intervista concessa a DR, e tradotta da Spazio, non si nasconde facendo un po’ il punto sul finale di stagione vissuto con la suae proiettandosi verso il. Sulla Vuelta, vinta dal compagno Sepp Kuss e nel quale il podio è stato occupato anche da lui e da Primoz Roglic ha detto: “È stato giusto decidere di non disputarci più la vittoria, ma penso che quella decisione andava presa prima.È in queste situazioni che la dirigenza deve essere brava a dare le direttive, perché ovviamente noi volevamo tutti vincere”. Poi ha aggiunto: “Per me era molto frustrante dover correre contro i miei compagni. Non mi è piaciuto. Non credo che bisogna correre contro i compagni. Devi correre con loro e fare sacrifici per loro. ...