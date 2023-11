Chiesa l’arma in più di Spalletti | “Siamo l’Italia | dobbiamo qualificarci a Euro2024”

Leggi su serieanews

(Di giovedì 16 novembre 2023)scenderà in campo venerdì contro la Macedonia del Nord alla ricerca dei punti necessari per la qualificazione a. Federicotorna a disposizione e lancia il monito. Senza scelta.ha soltanto una strada da percorrere, in virtù della qualificazione agli Europei del 2024. Perciò torna più utile che mai la citazione che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.