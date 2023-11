Chiara Ferragni | super party per il nuovo store di Roma | gli invitati alla serata

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 16 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Grande festa nelle scorse ore per. L’influencer ha aperto undell’omonimo brand di vestiti a, in via del Babuino. All’evento tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi e Francesco ha soli 16 anni ma è già un’imprenditrice come, con la quale ha realizzato degli scatti. Scopriamo insieme tutti i dettagli delcambia il suo stile e opta per il preppy ...