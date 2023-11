Chiara Ferragni | apre il nuovo store a Roma | il pranzo a base di carboidrati sorprende i fan

(Di giovedì 16 novembre 2023) Le strade disi tingono di rosa per l’apertura deldi, avvenuta oggi 15 novembre, in via del Babuino 152. Pensiline, bus e cartelloni pubblicitari adornano la Capitale pubblicizzando ilevento di, che oggi era presente al grande show di apertura. Ile iltipico Un breve giro nelloe poisi è lasciata attrarre dalla cucinana: un piatto di spaghetti alla carbonara da Matricianella, un ristorante di cucina tipicana, in cui posta una foto mentre addenta gli spaghetti. L’evento aL’emozione e ...

... il duo ha condiviso sul suo profilo Instagram un divertente video, con un Luì intento a fare l'albero (rigorosamente in anticipo,docet ). Nel filmato, il 34enne - col nuovo disco ...

Chanel Totti insieme a Chiara Ferragni per un'occasione speciale Corriere dello Sport

Chiara Ferragni ha trascorso la serata a Roma per inaugurare il suo nuovo store in via del Babuino. Al cocktail party ha invitato decine di star e ha brillato in total red, dando una piccola ...Chiara Ferragni ha inaugurato un nuovo negozio del suo brand a Roma, precisamente in via del Babuino. Per l'apertura ha organizzato una mega festa all'Hotel de Russie, location di lusso ...