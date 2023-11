‘Chi ti ama ti protegge’ | al via lo screening cardiaco per la fascia di età 0-14 anni |  nasce l’osservatorio per le morti improvvise

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 novembre 2023) Doveva lasciare il segno e lo ha lasciato: l’evento itinerante di sensibilizzazione “Chi ti Ama ti protegge”, promosso dal Comitato Difesa Minori, svoltosi il 14 novembre nella città di Latina, registra un risultato importante: Angelo Tripodi Vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, ha infatti annunciato l’istituzione di una Commissione Speciale sullenella0-14pe gli adolescenti, Tripodi: “Prevenzione per questad’età, per i minori, ai quali dobbiamo proteggere il futuro” In collegamento da Bruxelles, anche in qualità di Presidente della Commissione Politiche Giovanili, il Consigliere regionale del Lazio Tripodi ha scelto di prendere un forte impegno e dichiarando: “ La Regione Lazio non ...