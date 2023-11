‘Chi mi ama mi segua’ compie 50 anni Fu il colpo di genio di Oliviero Toscani Lo difese pure PierPaolo Pasolini che gli dedico’ uno dei suoi Scritti Corsari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Eravamo nella mia cucina di casa. Donna Jordan, la modella, si infilò ishorts, parete bianca e scattai la foto. Dopodiché la portai a Emanuele Pirella, era allora un giovane pubblicitario. Lui fece solo la grafica”, ricorda cosi’, autore della fotografia e dello slogan che ha segnato la storia della pubblicità. “Non mi devono scippare il talento”. Flash back. Maurizio Vitale è il giovanissimo amministratore delegato del Maglificio Calzificio Torinese, azienda di famiglia Maurizio vede in tv John Lennon indossare la camicia militare di un soldato caduto in Vietnam e comprende che i movimenti giovanili stanno per rivoluzionare il modo di vestire. Fa tingere di verde le magliette rimaste invendute: le arricchisce con patch militari ed è un successo. Il logo con due giovani seduti schiena contro schiena, è nato ...