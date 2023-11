“Chi l’ha visto?” | Gildo Claps va su tutte le furie | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 16 novembre 2023) News Tv.è stato ospite in collegamento della puntata di ieri, mercoledì 15 novembre, di Chi?. In studio invece c’era Gianmarco Saurino, l’attore che ha interpretato proprionella serie Rai “Per Elisa”. Il fratello della ragazza uccisa il 12 settembre del 1993 ha commentato una notizia a proposito di ciò che eradopo il ritrovamento del cadavere di Elisa, a marzo del 2010. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Belen Rodriguez: l’annuncio sul terzo figlio con Elio, poi la raffica di critiche Leggi anche: Giulia Cecchettin, la drammatica rivelazione del vicino a “Chi?” La richiesta choc della curia dopo il ritrovamento di ElisaSubito dopo l’arresto di Danilo Restivo per ...