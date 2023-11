Che mer***! | Imbarazzanti | sono senza parole | Reazione a Catena | insulti contro gli Ultravioletta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Glistanno scrivendo una pagina di storia in questa stagione di, il quiz in fascia pre-serale condotto da Marco Liorni su Rai 1 e che, sera dopo sera, si conferma leader e irraggiungibile in termini di share. Gliil terzetto di Torino che, come detto, ad oggi appare quasi imbattibile: si confermano anche nella puntata di mercoledì 15 novembre. All'Intesa vincente, Donatella, Federica e Nunzia hanno avuto gioco facilei Duetre: glifanno punteggio tondo, dieci, e tanto basta per accedere alla finalissima con un montepremi potenziale di 100mila euro tondi tondi. All'ultimaecco la parola "tre", dunque quella da indovinare, la successiva, che iniziava ...