Chanel | una selezione di abiti da sogno all’asta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Life&People.it Si aprono le porte del guardaroba dei sogni di ogni amante della Maison: più di duecentoHaute Couturepresto saranno in vendita in un’asta straordinaria presso la Maurice Auction – in collaborazione con Kerry Taylor, celebre esperta di moda brittanica – a Parigi. Ladei capi proviene dalla collezione privata di Mouna Ayoub, un’ex domestica (ora imprenditrice) che ha sposato Nasser Al-Rashid, ricchissimo magnate noto per aver affiancato il Re Saudita Fahd. Le meraviglia di Karl Lagerfeld Mouna Ayoub ha sempre amato le creazioni, in particolare quelle di Karl Lagerfeld, rimasto al timone della maison di moda dal 1983 fino alla sua morte, datata 2019. Non è un caso, dunque, che gliprovengano proprio ...