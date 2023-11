Cgil e Uil non si danno pace E Landini | Ricorso contro il governo

Sciopero Cgil e Uil venerdì 17 novembre - stop del trasporto pubblico per 4 ore

Manovra - Cgil-Uil : domani al via sciopero e manifestazioni

Alla vigilia dello sciopero di, il governo dà il primo via libera alla legge della Coldiretti contro la carne coltivata. E il ministro Francesco Lollobrigida esulta: "Io sto coi lavoratori". Ma il campo largo sulla '...

Sciopero di venerdì, Cgil e Uil lo riducono a 4 ore per evitare le multe salate ai lavoratori: “Ma… Il Fatto Quotidiano

Sciopero ridotto a quattro ore: retromarcia di Cgil e Uil Il Tempo

Maurizio Landini, in un'intervista per Fanpage, ha annunciato che faranno ricorso contro la precettazione di Salvini.Sarà la prima di una serie di giornate di mobilitazione previste da Cgil e Uil (la Cisl non ha aderito agli scioperi) sostanzialmente contro la Manovra varata dal Governo e che nei prossimi giorni ...