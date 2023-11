Cessione Milan | Elliott vince la causa intentata da Blue Skye al Tribunale fallimentare di Milano

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ildio ha respinto la richiesta didi dichiarare lo stato di insolvenza di Project Redblack e Rossoneri Sport Investment, le due società per mezzo delle quali il fondo, ad agosto del 2022, ha venduto ila RedBird di Gerry Cardinale per una cifra superiore al miliardo di euro. La società lussemburghese ha intentato diverse cause contro il fondo statunitense, fin quindone nessuna. Secondo il“non ha dimostrato l’esistenza in Italia di contratti diretti alla gestione dell’entità di fatto o delle società di diritto lussemburghese alle quali essa sostiene di partecipare, né ha dimostrato che le decisioni gestionali delle ...