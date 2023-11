Centrato il 6 al Superenalotto | jackpot da 85 milioni

(Di giovedì 16 novembre 2023), portandosi a casa l’incredibile somma di 85,1di euro. Questo straordinario evento segna la quarta vincita maggiore del 2023. La sestina vincente, che ha cambiato la vita del vincitore, è stata composta dai numeri 9, 10, 19, 40, 52, 56, con il Jolly 50 e il SuperStar 42. L’impresa è stata compiuta a Rovigo, nel punto vendita Sisal tabacchi in Viale Tre Martiri 23 A, con una giocata di soli 3 euro. Questa vittoria rappresenta il 114°assegnato nella storia del. La precedente vincita di rilievo era stata registrata a Teramo lo scorso 10 giugno, quando un’altra schedina, del valore di un euro, fruttò al vincitore 42,5di euro. L'articolo proviene da The Social Post.

