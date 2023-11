“C’è ancora domani” è un film che parla di donne | attenti a non sottovalutarlo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov – Uscito nelle sale italiane lo scorso 26 ottobre, “C’è” (esordio alla regia dell’attrice romana Paola Cortellesi) è stato un successo clamoroso – almeno per gli standard italiani: è ilpiù visto in Italia dall’inizio della pandemia ed ha incassato circa 14 milioni di euro al box office. La critica lo ha incensato – forse anche più del dovuto – ma non senza ragione. “C’è” per il cinema italiano Ilsi presenta come un immenso tributo al cinema neorealista: guardandolo non si può non pensare ai classici come “Ladri di biciclette” di De Sica, “Roma città aperta” di Rossellini o ai “Soliti ignoti” di Monicelli. La scelta del bianco e nero per raccontare la quotidianità di una famiglia romana dell’immediato dopoguerra, le ...