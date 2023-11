CdS – un’allenatrice al posto di Fischer

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 novembre 2023) 2023-11-16 01:04:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: BERLINO (GERMANIA) – Marie-Louise Eta è pronta a entrare nella storia come la prima donna a sedersi su una panchina della Bundesliga maschile. Vice di Marco Grote, allenatore dell’Under 19 dell’Union Berlino, lo seguirà infatti anche alla guida della prima squadra che erediterà da Urs. Curiosamente, due giorni fa Benjamin Eta, marito di Marie-Louise e anche lui allenatore, è stato esonerato dal Weiche Flensburg (formazione di quarta serie tedesca). L’Union Berlino si separa daTornando all’Union dell’ex juventino Leonardo Bonucci, rivale del Napoli in Champions League e ultimo in Bundesliga dove non fa punti dalla fine di agosto, è diventata infatti ufficiale la separazione dal tecnico svizzero(con cui è stato ...