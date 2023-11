Cdm approva il pacchetto sicurezza | sì ad arma fuoco privata per gli agenti di polizia - Nuovo reato contro le occupazioni abusive

(Di giovedì 16 novembre 2023) Questi i punti principali delappenato del Consiglio dei ministri. Più tutele per le forze dell'ordine È introdotto un aggravamento di pena nei casi in cui i reati di ...

Premierato approvato in Cdm - Meloni : "È la madre di tutte le riforme - basta ribaltoni e governi tecnici. Stop senatori a vita" - il PDF

Premierato - cosa è e cosa prevede la riforma approvata in cdm : il testo completo

Cosa c'è nel pacchetto sicurezza approvato oggi in Cdm

Pacchetto sicurezza - il Cdm approva : pene più pesanti per i reati di criminalità diffusa e detenzione anche per le donne con bimbi piccoli recidive

Il nuovo reato di rivolta in carcere e nei Cpr Col via libera inviene introdotto inoltre un nuovo reato che punisce chi organizza o partecipa una rivolta in un carcere con atti di violenza, ...

Arriva una stretta contro le azioni degli attivisti ambientali, contro i borseggi in metro e contro le truffe agli anziani ...La Camera ha approvato il divieto di produzione e vendita della carne coltivata in Italia, diventando così il primo paese in Europa a introdurre tale misura. Camera: approva il divieto sulla carne col ...