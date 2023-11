Cazzullo | «La rivalutazione dei Borbone rappresenta il più gigantesco falso storico degli ultimi vent’anni»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 novembre 2023) Oggi Aldo, nella rubrica delle lettere che tiene sul Corriere della Sera, si occupa del mito neoborbonio Caro Aldo, nella risposta al lettore Uggè cita la «favola consolatoria neoborbonica». Grazie a tale favola si leggono le assurdità più disparate. Vorrei la sua opinione su qualche considerazione: come mai il decantato esercito professionale borbonico, narrato come moderno ed efficiente, composto da oltre 7.000 uomini si sciolse come neve al sole davanti a 1.084 volontari tra cui pochissimi erano i militari ma vi si contavano panettieri, falegnami, agricoltori ecc.? L’esercito borbonico fece una delle più brutte figure della Storia, rivelando uno Stato debole, corrotto e imbelle. Si tratta dello stesso Stato che subiva continuamente rivolte popolari (numerose nel 1700 e poi 1820, 1848 e 1860); uno Stato che non ci pensò due volte a cannoneggiare dal mare la ...