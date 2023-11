Cava | Arte In Danza | alle porte l’ultimo week-end

Leggi su zon

(Di giovedì 16 novembre 2023) Accolta da una folla festosa di spettatori curiosi e brini di domani, Alessandra Celentano ha ritirato sabato scorso il Premioin2023. Questo in occasione della ottava edizione dell’evento. Sarà patrocinato dal Comune didei Tirreni, l’AICS Salerno e il Conseil International de La Danse dell’Unesco, sotto la direzione artistica dei maestri Pina Testa e Stefano Angelini. “Siate curiosi, studiate tanto, soprattutto laclassica e non accontentatevi di piccoli complimenti. Lavorate sul difetto e non sul pregio.” Questo il consiglio dell’iconica maestra di Amici lanciato sul palco del Teatro Comunale Barba diprima di ricevere il riconoscimento. Lo stesso, nelle edizioni precedenti, è stato assegnato a Josè Perez, Raffaele Paganini, Rossella Brescia e ...