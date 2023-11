Catturato ad Ostia pericoloso latitante | era ricercato per omicidio

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 novembre 2023), 16 novembre 2023 – Un cittadino brasiliano di 32 anni,per i reati die di rapina a mano armata, è stato arrestato addai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Sull’uomo pendeva un Mandato di Arresto Internazionale, emesso a giugno di quest’anno dal Tribunale di Anapolis (Brasile), per aver sparato uccidendolo un suo connazionale, nel corso di un tentativo di rapina avvenuto nel 2016. Agli occhi dei militari non è sfuggita la presenza di una donna sudamericana da poco abitante in una villetta ubicata nella zona residenziale del quartiere. Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma – che si sono avvalsi dei canali di cooperazione internazionale di polizia attivati per il tramite del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza – ...