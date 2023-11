Catania | al via la rassegna ' Palco Off'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Palermo, 16 nov. (Adnkronos) - Sono trascorsi 11 anni dal debutto della fortunatanata sotto la direzione artistica di Francesca Vitale e la direzione organizzativa di Renato Lombardo. Molti dei giovani talentuosi ma sconosciuti artisti, che debuttavano nelle prime edizioni diOFF a “La Cartiera”, hanno ricevuto Premi UBU e sono entrati nei circuiti ufficiali grazie alla loro abilità consolidata negli anni. "In questo decennioOFF ha mantenuto un'intatta coerenza, un orientamento mai interrotto, originale e unico, nel presentare al pubblico proposte di teatro veramente OFF, ovvero fuori dai circuiti tradizionali, spesso nati dalla ricerca minuziosa di talenti in giro per i teatri, ma anche per luoghi non convenzionali e Festival esteri". Il legame di recente acquisito con i Fringe Festival, sorti uno a Milano 5 ...