Castellaneta | “Codice Ratzinger” | presentazione la prossima settimana Presente l' autore

(Di giovedì 16 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Mercoledì 22 novembre 2023, ore 16:00 Sala Auditorium “7 febbraio 1985” – Via Manzoni 15 –” edito da ByoBlu (340 pagg.), pubblicato il 25 maggio 2022, è un bestseller italiano secondo le classifiche di Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Mondadori e Rizzoli. Il 14 luglio 2023 l’di “” Andrea Cionci è stato insignito del Premio Internazionale Cartagine 2023 con una cerimonia svoltasi in Campidoglio, nella prestigiosa Sala della Protomoteca. Il Libro riassume l’inchiesta condotta dal giornalista Andrea Cionci, basata sul Diritto Canonico, le dichiarazioni di papa Benedetto XVI e comprovata da numerosi pareri di insigni studiosi italiani e stranieri. L’indagine, durata due anni e ...

1720 deldi Diritto canonico, con decreto finale del 4 maggio 2022 a firma di mons. Claudio Maniago, amministratore apostolico di, in cui si dichiarava che il predetto chierico ...

Castellaneta: "Codice Ratzinger", presentazione la prossima ... Noi Notizie

Diocesi: mons. Iannuzzi (Castellaneta), "Domenico Cantore non è ... Servizio Informazione Religiosa

Il 14 luglio 2023 l’autore di “Codice Ratzinger” Andrea Cionci è stato insignito del Premio Internazionale Cartagine 2023 con una cerimonia svoltasi in Campidoglio, nella prestigiosa Sala della ...“La notizia che il rev.do Domenico Cantore, in data 12 novembre 2023, abbia cercato ed ottenuto illegittimamente, senza mandato pontificio, una presunta ordinazione episcopale in una comunità ecclesia ...