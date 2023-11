Castellacci | ”Nazionale? Spalletti potrà migliorare i calciatori Lo conosco bene”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 novembre 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Enrico, ex medico sociale dellaitaliana. Queste le sue parole:: “Il problema a monte è quello che non buttiamo le energie nei settori giovanili e non poniamo dei limiti agli stranieri che vengono in Italia” “Il problema a monte è quello che non buttiamo le energie nei settori giovanili e non poniamo dei limiti agli stranieri che vengono in Italia. Alcuni sono sicuramente bravi, altri sono giocatori medi e potremmo prendere dei giocatori italiani. Per questo tutti i ct che si susseguono hanno dei problemi. Una volta eravamo famosi in Italia per i settori giovanili. Domani andrà in scena la solita partita che diventa fondamentale contro la Macedonia Domani andrà in scena la solita partita che diventa fondamentale ...