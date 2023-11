Cassa Dottori Commercialisti | ad Avellino incidenza di donne e giovani under 40 superiore al dato campano

Sono 547 gli iscritti avellinesi allaCommercialisti, ovvero il 7,2% del totale dei professionisti campani associati all'Ente di previdenza e assistenza di categoria. Tra il 2021 e il 2022, si è registrata una crescita di ...

Cassa dottori commercialisti, venerdì convegno ad Avellino Agenzia ANSA

Cassa Dottori Commercialisti: ad Avellino incidenza di donne e ... Orticalab

Il convegno "La Cassa incontra gli iscritti" dell'Ente previdenziale dei dottori commercialisti (Cdc) si terrà in collaborazione con i professionisti dell'Ordine di Avellino venerdì 10 novembre (press ...L'Ordine degli architetti della provincia di Avellino ha organizzato per il 21 novembre 2023, per gli iscritti, una visita al parco archeologico di Ercolano per approfondire le tecniche e le modalità ...