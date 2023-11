Casoria | centro dell’infanzia nella villa confiscata alla criminalità organizzata

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il sindaco di, Raffaele Bene: “Opera unisce servizi alle famiglie e valori morali della collettività”. Procedono a ritmo spedito i lavori per la realizzazione di unper l’infanzia nel bene confiscatoin via Monte Bianco. In queste ore il sindaco Raffaele Bene ha effettuato un sopralluogo al cantiere per monitorare lo stato dell’opera che vedrà la luce nel 2024. Lo scenario è completamente cambiato non solo rispettodemolizione dello scorso aprile, ma anche confrontandolo con i primi interventi. Al momento è già in essere lo scheletro esterno dell’edificio che andrà ad ospitare i bambini, così come sono già delineati i corridoi interni. Un cambiamento suggestivo che si pensa che proprio in quei luoghi c’era ...

Casoria: centro dell'infanzia nella villa tolta alla criminalità

CASORIA. Procedono a ritmo spedito i lavori per la realizzazione di un centro per l'infanzia nel bene confiscato alla criminalità organizzata in via Monte Bianco. In queste ore il sindaco Raffaele ...