Caso scommesse | Florenzi in Procura a Torino | altri calciatori a rischio

(Di giovedì 16 novembre 2023) Si è allargato lo scandalo dellesportive nel mondo del calcio. Ai nomi di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali si è aggiunto anche quello di Alessandro, calciatore del Milan. L’ex Roma è arrivato inintorno alle 15:30 per essere interrogato e fare chiarezza sulla situazione. Aè contestato l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa ed è contestata la fattispecie prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989, la stessa per la quale è indagato Zaniolo. A breve anchecalciatore potrebbero finire nello scandalo delle. Cosa rischiaDal punto di vista penale, il calciatore del Milan potrebbe rischiare solo una multa, nelin cui avesse scommesso su piattaforme ...

Florenzi in Procura a Torino per il caso scommesse

Tutto ciò che serve è puntare sulleesterne: nero/rosso, pari/dispari, alto/basso ... In questo, ci possono essere due possibilità. La prima è che la vostra previsione sia corretta e ...

Florenzi, caso scommesse: indagato dalla procura di Torino Corriere della Sera

Florenzi nei guai per il calcio scommesse: indagato dalla procura di Torino La Stampa

L'esterno del Milan, Alessandro Florenzi, in queste ore è in Procura a Torino per essere ascoltato dai pm, secondo quanto riporta Sky Sport. Il calciatore infatti è stato iscritto ...Nella serata di ieri anche il calciatore del Milan Alessandro Florenzi è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse illegali. Dopo ...