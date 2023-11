Caso Scommesse | anche Florenzi tra gli indagati

L'inchiesta della Procura di Torino sul. Per l'esterno azzurro del Milan l'accusa è la stessa del suo ex compagno di squadra Sandro e gli altri indagati: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. L'atto ...

Florenzi, caso scommesse: indagato dalla procura di Torino Corriere della Sera

Caso scommesse, indagato a Torino anche Alessandro Florenzi Sky Tg24

Il giocatore, come successo in precedenza a Tonali, Fagioli e Zaniolo, sarà probabilmente ascoltato presto dagli inquirenti per chiarire la sua posizione.Pronostici MotoGP GP Qatar 2023. A Lusail si riaccende il testa a testa per il motomondiale su Pecco Bagnaia e Jorge Martin.