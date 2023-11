Caso Rosanna Aber | morta cadendo dal balcone | le ultime rivelazioni sulla badante 26enne

(Di giovedì 16 novembre 2023) Non è stato un suicidio,è stata uccisa. Svolta nelle indagini suldella donna di 77 anni,, che il 22 aprile del 2022 era volata dal quarto piano della palazzina nel quartiere Colognola di Bergamo morendo sul colpo. Dopo un anno e mezzo di indagini la Squadra mobile della questura di Bergamo ha arrestato la colf della pensionata: è Krystyna Mykhalchuk, 26 anni, di origini ucraine. La donna è accusata di omicidio volontario e indebito utilizzo della carta bancomat della signora. “Forse qualche sospettolo aveva” racconta a BergamoNews chi la conosceva bene. Ma, aggiungono, “era una donna troppo pacata, troppo poco incline al pettegolezzo” per sostenere un’ipotesi del genere di fronte agli altri. Però ad una vicina la signora confessò: “Non so ...

di cui uno da duemila euro scoperto proprio la mattina del giorno in cui Rosanna Aber è poi precipitata dal quarto piano, morendo sul colpo. Dalle indagini è emerso non solo che la pensionata non ...L’INDAGINE. Un’anziana morì precipitando dalla finestra. In cella per omicidio volontario una 25enne ucraina residente a Scanzo. I pm: «Nel 2022 prelevò 2.000 euro col bancomat della vittima e quando ...