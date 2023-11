Caso Indi | la squallida ironia del giudice inglese

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Caro signor Corradini, grazie per la sua lettera del 9 novembre in cui, in base all’articolo 9 della Convenzione dell’Aja del 1996, richiede di essere autorizzato a esercitare la giurisdizione allo scopo di fare i passi necessari per trasferireGregory in Italia. Avrà certamente sentito che molto tristementeGregory è morta domenica notte, prime ore di lunedì. Il mio pensiero va alla sua famiglia. Date le circostanze, presumo che lei non desideri procedere con la sua richiesta di cui all’articolo 9. In attesa di sue notizie, cordiali saluti”. Questa è la lettera scritta dal “” Peel, lo stesso che ha ordinato di staccare la spina alla piccola. Una lettera in cui risponde al console italiano Corradini, iltutelare dida parte italiana, che gli aveva ...