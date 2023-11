Caso Giulia Cecchettin e Filippo Turetta | l’auto forse diretta in Austria

(Di giovedì 16 novembre 2023) Potrebbe essere emerso un indizio neldei due ex fidanzati scomparsi, 22enne di Vigonovo, Venezia, e il suo ex ragazzo, anche lui di 22 anni, di Torreglia, Padova, che risultano dispersi da sabato 11 novembre.di, una Fiat Grande Punto nera targata FA015YE, potrebbe esserein: la vettura, infatti, sarebbe stata avvistata l’ultima volta nella mattina di ieri 15 novembre alle 9,30 a San Candido, in Alto Adige, in direzione. Anche se non vi è ancora la certezza cheabbia lasciato effettivamente l’Italia, le autorità hanno dichiarato alla stampa di aver diramato l’allerta anche alla polizia estera, ...

... è un ragazzo previdente, si sposta sempre in sicurezza, nelpotesse succedere qualche imprevisto. Per questo ci sembra davvero tanto strano che non ci dia notizie'. La sorella di: 'Lui ...

Ragazzi scomparsi: ultime notizie. Il computer di Giulia in caserma ... il Resto del Carlino

Chi l'ha visto: la scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta tra i casi di questa sera Libero Magazine

In questi giorni nel nostro Paese sta tenendo banco il caso dei due ex fidanzati scomparsi. Si tratta di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, entrambi di 22 anni. I due sono studenti presso la facoltà ...E’ di poche ore fa l’ultimo inquietante aggiornamento sul caso: in una zona industriale a 3 km e mezzo ... con la denuncia presentata dal papà di Giulia, che non l’ha vista rincasare. La 22enne ...