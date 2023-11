Caro voli | indagine Antitrust sui prezzi dei biglietti per Sicilia e Sardegna

(Di giovedì 16 novembre 2023) L'inchiesta riguarda l'uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento tra la penisola e le isole, caratterizzate da particolari esigenze di mobilità. "L'Autorità potrà, a seguito dell'conoscitiva, imporre alle imprese misure comportamentali o strutturali per eliminare le distorsioni”, si legge in una nota

ROMA – Il caso del caro voli sulle rotte di collegamento tra la penisola e Sicilia e Sardegna continua a tenere banco a livello nazionale. L’ Antitrust, infatti, ha aperto un’ indagine conoscitiva ...Non va meglio in Sardegna: per raggiungere Cagliari e poi tornare indietro, secondo Adiconsum Sardegna, andata e ritorno da Milano costano anche 604 euro. Se si viaggia da Roma, invece, partendo ...