Caro prezzi | scende ancora l' inflazione in Toscana Umbria più cara d' Italia

Il caro-prezzi della spesa città per città - la stangata per chi vive a Milano. Scontro sul “Carrello Tricolore”

Caro voli - l’Antitrust dichiara guerra agli algoritmi. Ma intanto i prezzi per Natale sono già da record

Caro voli Natale - indagine Antitrust su algoritmi dei biglietti aerei per Sicilia e Sardegna - prezzi in aumento fino al 1.260% - pronte sanzioni

L'inflazione annua a ottobre crolla in Toscana dal +5,9% al +2,1%. Ancora alti idei generi alimentari

Milano regina del «caro prezzi», quasi mille euro di spesa in più per famiglia di 4 persone: la c lassifica... Corriere della Sera

Il caro-prezzi della spesa città per città, la stangata per chi vive a Milano. Scontro sul "Carrello Tricolore" Open

Roma, 16 novembre 2023 – Non solo Fiorello si è “intestato” con grande ironia la battaglia contro il caro-voli per le Isole, nella fattispecie la Sicilia, sotto le festività natalizie. Prezzi ...«È la conferma che le nostre battaglie in difesa dei viaggiatori contro le distorsioni del sistema di determinazione dei prezzi sono fondate e giustificate dall'abnorme e intollerabile ripetersi del ...