Carne colturale | il WWF | “Approvata legge inutile | ideologica e dannosa”

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Oggi il Parlamento, licenziando lasulla, ha approvato unaperché ad oggi lanon può essere commercializzata in Italia, ma nel momento in cui l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ne dovesse autorizzare il consumo, non sarebbe comunque possibile vietarne la vendita neppure in Italia dal momento che a quel punto il nostro Paese non potrebbe opporsi alla sua importazione e distribuzione. Il Governo richiamando il sacrosanto principio di precauzione, che, invece, dimentica quando si parla di glifosato, vieta una cosa che in realtà ancora non esiste!perché il Governo ha ritenuto di doversi ...