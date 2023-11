Carne coltivata | Lollobrigida “Ben interpretato volere dei cittadini”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda l’approvazione della legge che vieta lasintetica, ci sono migliaia di lavoratori eitaliani che hanno condiviso la scelta di chiedere al governo d’intervenire. Lo hanno fatto sia con petizioni che con ordini del giorno nei consigli comunali, ma anche in tutte le regioni, dove sono stati approvati all’unanimità. Il governo italiano ha benildei”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco, dopo il via libera definitivo alla Camera del ddl che vieta la produzione, la commercializzazione e l’importazione in Italia die altro cibo sintetico. “L’Europa potrebbe condividere questa scelta, ...