Carfora rivela alcuni segreti | “Vi svelo il mio idolo e quello che mi ha detto Buffon”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAssente alla seduta odierna di allenamento svolta a porte aperte, Lorenzoha rilasciato un’intervista al portale Cronache di Spogliatoio. Il talento del Benevento, impegnato con la Nazionale Under 18 (oggi in campo contro la Romania) e sicuro assente domenica a Monopoli, si è confidato e ha raccontato diversi aneddoti della sua giovane carriera, sbocciata lo scorso anno nella sfortunata stagione vissuta dalla Strega. “Lavorano bene a livello giovanile. Sono molto legato a Napoli, la città in cui sono nato, e riesco a vivermela giocando a pochi chilometri di distanza”, ha raccontato il classe 2006, svelando il perché della scelta di trasferirsi nel Sannio, “il mioè Giacomo Raspadori. Mi ha colpito la sua personalità in una piazza importante. Sono stato contento di averlo incontrato un anno fa, perché abbiamo lo ...