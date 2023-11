Carcere minorile di Airola | detenuto nasconde cellulare nell’ano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNascosto, aveva un telefonoper introdurlo illegalmente indove faceva rientro dopo un lavoro esterno, ma è stato scoperto dagli agenti della Polizia Penitenziaria. E’ andata male a undell’istituto penitenziariodi. A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). Soddisfatti del risultato di vigilanza si sono detti Sabatino De Rosa e Donato Capece, rispettivamente vice coordinatore regionale per il Settoredella Campania e segretario generale del Sappe che definisce quello di“un vero ‘di frontiera’ per le critiche condizioni operative e strutturali in cui versa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.