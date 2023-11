Carburanti | Fidanza | Non solo elettrico | ragionare in termini Lca

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Nonnel settore trasporti, piuttosto puntare suisostenibili analizzati con un approccio Lca. Questa la posizione espressa da Carlo, eurodeputato della Commissione Tran al Parlamento europeo, nel suo intervento alla Lpg Week, il principale evento mondiale sul Gpl organizzato ogni anno dalla World Lpg Association e dalla Liquid Gas Europe, ospitato quest'anno nel Nuovo Centro Congressi di Roma, la Nuvola, fino al 17 novembre.ricorda che "in questi anni ci siamo trovati di fronte ad una scelta di campo da parte della Commissione europea, in costante violazione al principio della neutralità tecnologica", oltre ad "un'impostazione estremamente ideologica da parte della Commissione in questa battaglia 'a tutto...