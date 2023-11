Capretta di Anagni | chiusa l’inchiesta sulla morte dell’animale preso a calci | Manuel Pesoli indagato per l’uccisione | cinque amici per istigazione

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ladinon era già morta prima dell’aggressione alla cena in agriturismo. L’animale è stato ucciso adai ragazzi che il 27 agosto scorso parteciparono alla cena di compleanno. A parlarne è il Corriere della Sera che riporta la chiusura delle indagini e la tesi da parte della Procura di Frosinone, mentre un ulteriore procedimento è stato aperto al Tribunale dei minori di Roma (che si occupa di altri 6 indagati). Dei maggiorenni uno èperdella, gli altri 5 per. Si tratta di Daniel Riccardi (18 anni di Fiuggi), Nicola Ninni (18 anni di Fiuggi), Gabriele Carbajal Vilcarromero (19 anni di Fiuggi), Damiano Frattali (18 anni di Fiuggi) e Gennaro Esposito (18 anni di). La ricostruzione ...

