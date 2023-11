Caos in Senato sul dl Proroghe | La Russa riprende il governo | “Sempre ritardi | non siamo un terminale” Tensioni in maggioranza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pomeriggio sul filo della tensione per lain. Mentre Giorgia Meloni in Consiglio dei ministri portava avanti il pacchetto di misure per la sicurezza, a Palazzo Madama ilrischiava di non avere i numeri sufficienti sul decreto. A un certo punto, il segretario d’Aula ha cominciato a sillabare i nomi rallentando la chiama, mentre da Palazzo Chigi si precipitavano a votare anche i ministriri, come Matteo Salvini. E così alla fine è passata con 98 sì (18 meno dei seggi della coalizione) la fiducia al decreto. Ilha dovuto porla anche su questo provvedimento omnibus (con misure dal payback sanitario alla rateizzazione dei debiti per le quote latte) perché l’intesa, trovata dopo un tribolato esame in commissione (finito una settimana dopo il ...